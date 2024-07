France : repli des créations d’entreprises en juin 2024

(AOF) - En juin 2024, le nombre total de créations d’entreprises en France, tous types d’entreprises confondus, se replie sur un mois (‑0,7% après +3,3% en mai), en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables, selon l'Insee. En outre, les immatriculations de micro-entrepreneurs reculent (‑2,5% après +4%), tandis que les créations d’entreprises classiques continuent de croître (+2,6% après +2,1%).

En données brutes, le nombre total d'entreprises créées sur les douze derniers mois (juillet 2023 à juin 2024) augmente de 6,1 % par rapport à celui des mêmes mois un an plus tôt (juillet 2022 à juin 2023).

En juin 2024, en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables, les créations d'entreprises se replient fortement dans les transports et entreposage (‑10% après +9,4%), dans l'information et la communication (‑11,2% après +11,3%) et plus modérément dans le soutien aux entreprises (‑1,3% après +2,8%).

À l'inverse, les créations d'entreprises continuent d'augmenter dans le secteur de la construction (+5,8% après +2,4%) et se redressent dans le commerce (y compris commerce et réparation d'automobiles) : +3,2% après ‑1,8%.

Par ailleurs, en données brutes, le nombre cumulé d'entreprises créées au deuxième trimestre 2024 augmente fortement par rapport au même trimestre de l'année 2023 (+9,6%), qui avait été marqué par un net recul des créations.

Les créations d'entreprises individuelles sous le régime de micro-entrepreneur croissent plus fortement (+12,5%) que celles des sociétés (+6,2%) et des entreprises individuelles classiques (+0,9%).