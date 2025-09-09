France : recul plus faible que prévu de la production industrielle

(AOF) - La production industrielle a reculé de 1,1% en France en juillet après une progression de 3,7% en juin, a indiqué l’Insee. Un repli de 1,5% était anticipé par les économistes interrogés par Reuters. La production s’est repliée de 1,7% dans l’industrie manufacturière après une progression de 3,5 % en juin.

La fabrication de matériels de transport a en particulier chuté de 10,7 % en juillet après avoir bondi en juin : +16,3 %. " La baisse dans cette branche provient essentiellement de celle de la construction aéronautique et spatiale, par contrecoup d'un pic de production en juin. ", explique l'Insee.