France : ralentissement plus prononcé que prévu du secteur des services en janvier

(AOF) - En France, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 47,6 en janvier contre 48,3 attendus, après 47,5 en décembre, a indiqué S&P Global. Le PMI pour les services est passé de 49,3 à 48,2 entre décembre et janvier. Il était attendu à 48,9. Les entreprises interrogées ont fréquemment attribuée cette dégradation à une baisse de la demande clients et au climat d'incertitude politique.

" Les perspectives de croissance du secteur apparaissent en outre très limitées, les prestataires de services français ayant fait état d'un recul de leurs nouvelles affaires en janvier, tant en provenance des marchés français qu'internationaux. S'il est vrai que la baisse des ventes à l'export a fortement ralenti pour afficher un rythme proche de la stagnation, la confiance des entreprises quant à une hausse de leur activité dans les douze prochains mois a nettement chuté et le recul de l'emploi s'est, de manière peu surprenante, poursuivi, " a commenté Tariq Kamal Chaudhry, économiste à la Hamburg Commercial Bank.