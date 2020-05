Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Près d'un demi-million d'emplois détruits dans le privé au T1 Reuters • 07/05/2020 à 08:59









PARIS, 7 mai (Reuters) - L'emploi salarié dans le secteur privé en France a chuté de 2,3% au premier trimestre, l'économie française se trouvant ainsi en situation de destructions nettes d'emplois pour la première fois depuis la fin 2015 sous l'effet du choc provoqué par le confinement décrété mi-mars pour ralentir la progression de l'épidémie de COVID-19. Selon une estimation "flash" publiée jeudi par l'Insee, un total de 453.800 destructions nettes d'emploi ont été recensées sur la période janvier-mars, contre 88.800 créations nettes sur les trois derniers mois de 2019. Sur un an, le recul de l'emploi salarié dans le secteur privé s'établit à 1,4%, avec 274.900 destructions nettes de postes. L'emploi salarié privé revient ainsi à son plus bas niveau depuis le troisième trimestre 2017, souligne l'Insee. Statistiques détaillées sur le site de l'Insee : https://bit.ly/3ccUowk (Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)

