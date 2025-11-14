France : poursuite de la baisse des créations d'entreprises en octobre

(AOF) - En octobre 2025, le nombre total de créations d’entreprises, tous types d’entreprises confondus et en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables, poursuit sa baisse (-1,0 % après -3,2 % en septembre) après le sommet historique atteint en août, indique l'Insee ce vendredi. Les immatriculations de micro-entrepreneurs continuent de baisser (-2,3 % après -4,5 %) et les créations d’entreprises individuelles classiques se replient (-2,1 % après +1,1 %), tandis que les créations de sociétés rebondissent (+2,7 % après -1,5 %).
