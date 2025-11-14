 Aller au contenu principal
France : poursuite de la baisse des créations d'entreprises en octobre
information fournie par AOF 14/11/2025 à 09:04

(AOF) - En octobre 2025, le nombre total de créations d’entreprises, tous types d’entreprises confondus et en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables, poursuit sa baisse (-1,0 % après -3,2 % en septembre) après le sommet historique atteint en août, indique l'Insee ce vendredi. Les immatriculations de micro-entrepreneurs continuent de baisser (-2,3 % après -4,5 %) et les créations d’entreprises individuelles classiques se replient (-2,1 % après +1,1 %), tandis que les créations de sociétés rebondissent (+2,7 % après -1,5 %).

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

