France-Possible réouverture des remontées mécaniques en montagne le 7 janvier

(Actualisé avec détails et réactions) PARIS, 11 décembre (Reuters) - Le gouvernement français a informé vendredi les représentants de la filière montagne réunis à Matignon d'un feu vert possible pour la réouverture des remontées mécaniques à partir du 7 janvier si les conditions sanitaires le permettent. Présent à cette réunion, le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé pour sa part une enveloppe de 400 millions d'euros à destination des professionnels des sports d'hiver, handicapés par les restrictions liées à l'épidémie de COVID-19. "Les remontées mécaniques resteront fermées jusqu'au 7 janvier - a minima - sauf pour les mineurs encadrés par un club fédéral ainsi que pour les sportifs professionnels, de haut niveau et les personnels en formation continue", ont confirmé dans un communiqué commun les ministres de l'Education nationale et des Sports, Jean-Michel Blanquer et Roxana Maracineanu. Dans la matinée, le Conseil d'Etat a rejeté une requête déposée par des collectivités territoriales et des représentants de l'industrie des sports d'hiver visant à suspendre la fermeture des remontées mécaniques annoncée le mois dernier. . Dans sa décision, la haute juridiction administrative dit constater que si la mesure contestée aura un impact économique important, "l'épidémie de COVID-19 se maintient à un niveau élevé, qui crée une forte pression sur le système de santé, notamment dans les régions où se pratiquent les sports d'hiver". "Je souhaite de tout coeur que, comme l'a annoncé le Premier ministre, les remontées mécaniques puissent rouvrir dès le 7 janvier. Rien ne serait pire pour les acteurs de la montagne que de ne pouvoir ouvrir pour les vacances d'hiver", a écrit dans un communiqué le député MoDem de Savoie Patrick Mignola. "Le gouvernement a garanti aux acteurs de la montagne la création d'un dispositif d'aides qui sécurise l'économie de nos territoires", a déclaré pour sa part Alexandre Maulin, président de Domaines skiables de France, cité par Le Dauphiné. Les mesures d'accompagnement économique annoncées "devraient prendre enfin en compte la spécificité du modèle économique des domaines skiables dont dépend tout un écosystème", a-t-il ajouté. (Elizabeth Pineau, édité par Henri-Pierre André)

