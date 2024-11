Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client France: PMI manufacturier toujours largement sous les 50 information fournie par Cercle Finance • 04/11/2024 à 10:05









(CercleFinance.com) - L'indice des acheteurs PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s'est établi à 44,5 en octobre, relativement stable par rapport à septembre (44,6), mais continuant ainsi de signaler une forte détérioration de la conjoncture du secteur.



La forte diminution du volume global des nouvelles commandes s'est poursuivie, ce que les entreprises expliquent par la frilosité des clients, la faiblesse de l'activité dans la construction, et plus généralement une conjoncture difficile sur les marchés.



Par ailleurs, la production a fortement reculé, les fabricants anticipant en outre un maintien de la contraction au cours des douze prochains mois, et les prix des achats ont diminué pour la première fois depuis mars.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.