France/PMI-Le secteur manufacturier se contracte en septembre avec l'incertitude politique

L'activité dans le secteur manufacturier français s'est contractée en septembre, avec une forte baisse de la production et des nouvelles commandes dans un contexte d'incertitude politique, a montré une enquête publiée mercredi.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) de l'industrie manufacturière de HCOB France, compilé par S&P Global, a reculé à 48,2 points en septembre, contre 50,4 en août et une première estimation de 48,1 points.

La barre des 50 distingue croissance et contraction de l'activité.

A l'exception d'août, l'indice PMI manufacturier est resté en dessous du seuil de 50 depuis janvier 2023.

"Après des signes timides de reprise en août, le mois de septembre a ramené le secteur manufacturier français à la réalité", a déclaré Jonas Feldhusen, économiste chez Hamburg Commercial Bank AG.

"La baisse de l'indice global est principalement lié à une forte chute de la production, elle-même causée par la détérioration de la demande", a-t-il ajouté.

Les nouvelles commandes ont faibli, en particulier dans le secteur des biens d'équipement, reflétant le sentiment général, marqué par la chute du gouvernement de François Bayrou au début du mois de septembre et la nomination à sa place de Sébastien Lecornu, qui travaille encore à la tâche difficile de former un nouvel exécutif.

L'indice de l'emploi reste toutefois en territoire positif pour le cinquième mois consécutif, même si bon nombre des nouvelles embauches étaient temporaires, ce qui reflète la prudence des entreprises.

Les pressions concurrentielles ont conduit les fabricants français à proposer des remises sur les prix, ce qui a réduit leurs marges bénéficiaires alors que les coûts des intrants ont légèrement augmenté.

La combinaison d'une demande modérée, d'une hausse des coûts et de pressions sur les prix souligne l'environnement difficile auquel sont confrontés les fabricants, les prévisions de production future ayant atteint leur plus bas niveau depuis janvier.

(Reportage Benoit Van Overstraeten, version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)