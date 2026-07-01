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France/PMI-Le secteur manufacturier a progressé en juin plus que prévu
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 10:39

L'activité manufacturière en France a progressé en juin un peu plus vite qu'initialement prévu, malgré les pressions persistantes sur la chaîne d'approvisionnement liées aux perturbations des transports sur fond de guerre en Iran, montre une enquête publiée mercredi.

L'enquête S&P Global et HCOB dans sa version définitive montre que l'indice des directeurs d'achat (PMI) du secteur manufacturier français a grimpé à 51,2 points le mois dernier, contre 49,7 en mai. Cela marque un retour à la croissance alors que cet indice était passé sous la barre des 50 points, séparant expansion et contraction de l'activité, entre avril et mai.

S&P Global a indiqué que les industriels français avaient enregistré des volumes de travail en cours plus élevés qu'en mai et que les carnets de commandes avaient également augmenté en juin.

"Les industriels français restent sous pression, mais le fait que le ralentissement ne se soit pas aggravé en juin est un signe positif. La baisse des indices des prix du PMI par rapport à mai est également une bonne nouvelle et pourrait être le signe avant-coureur d'une baisse de l'inflation, tant dans le secteur manufacturier que dans l'économie en général", commente Joe Hayes, économiste chez S&P Global Market Intelligence.

Joe Hayes note toutefois que les tensions sur la chaîne d'approvisionnement continuent de peser sur le secteur manufacturier.

"La faible disponibilité des moyens de transport a souvent été mentionnée et les données de l'enquête ont montré que les entreprises préféraient acheter moins et épuiser leurs stocks. La durée des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement pourrait également être un facteur déterminant concernant la rapidité avec laquelle l'économie dans le secteur manufacturier français pourra redresser la barre", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Sudip Kar-Gupta, version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

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