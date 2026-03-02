France/PMI-La production manufacturière a progressé en février, dépassant les prévisions préliminaires

Le secteur manufacturier français a connu une expansion en février, dépassant légèrement les estimations initiales, grâce à une demande solide dans les secteurs automobile et aérospatial, a rapporté lundi S&P Global.

L'indice final PMI du secteur manufacturier français pour février, calculé par HCOB, a reculé à 50,1 points, après avoir atteint en janvier son plus haut niveau en 43 mois, à 51,2 points.

Il est néanmoins resté au-dessus du seuil de 50,0 points, qui sépare une contraction d'une croissance de l'activité, et le PMI manufacturier final de février a dépassé le PMI flash de 49,9 points.

S&P Global a déclaré que les commandes étrangères dans le secteur manufacturier avaient diminué, bien que la production des usines ait augmenté et que les entreprises manufacturières aient des perspectives plus optimistes.

"Tant que les commandes dans le secteur manufacturier français continueront de baisser, il sera prématuré de déclarer que le ralentissement dans ce secteur est terminé. Cela dit, l'indice des carnets de commandes n'est que légèrement inférieur au seuil d'expansion et nettement supérieur au niveau moyen enregistré entre 2023 et 2025", a déclaré Jonas Feldhusen, économiste junior à la Hamburg Commercial Bank AG.

"La confiance des industriels semble s'améliorer. Cela s'explique en partie par les anticipations d'une hausse de la demande du secteur public", a-t-il ajouté.

(Reportage Sudip Kar-Gupta, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)