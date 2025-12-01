 Aller au contenu principal
France/PMI-La contraction du secteur manufacturier s'est poursuivie en novembre
01/12/2025

L'activité dans le secteur manufacturier français a continué de se contracter en novembre, pénalisée par une baisse de la production et un ralentissement de la demande de biens, montre une enquête publiée lundi.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) de l'industrie manufacturière de HCOB France, compilé par S&P Global, a reculé à 47,8 en novembre, en ligne avec la première estimation, après 48,8 en octobre.

La barre des 50 distingue croissance et contraction de l'activité.

L'enquête indique que la demande de biens a continué de s'affaiblir en novembre, prolongeant ainsi une contraction des commandes industrielles qui dure depuis trois ans et demi.

Elle montre également que les usines françaises ont réduit leur production en novembre à un rythme plus rapide qu'en octobre, tandis que l'emploi dans le secteur manufacturier a baissé pour la première fois depuis avril.

"Les conditions de fabrication en France sont restées faibles en novembre, malgré le rebond des exportations", a déclaré Jonas Feldhusen, économiste chez Hamburg Commercial Bank AG.

"L'évolution des prix ajoute une pression supplémentaire. Les données HCOB PMI sur les prix indiquent que les fabricants sont confrontés à une concurrence intense, ce qui limite les prix de production. Dans ce contexte, les marges sont susceptibles de se comprimer", a-t-il ajouté.

(Sudip Kar-Gupta, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

