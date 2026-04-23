France/PMI-L'activité enregistre en avril sa plus forte contraction depuis 14 mois

L'activité du secteur privé français a connu sa plus forte contraction en 14 mois, le ralentissement du secteur des services lié à la guerre en Iran l'ayant emporté sur la croissance soutenue de la production industrielle, montre l'enquête préliminaire de S&P Global auprès des directeurs d'achats publiée jeudi.

L'indice PMI HCOB préliminaire pour le secteur des services a chuté en avril à 46,5, contre 48,8 en mars, s'inscrivant ainsi en dessous des prévisions d'un sondage Reuters qui tablaient sur 48,5.

Ce niveau est le plus bas enregistré depuis février 2025.

Tout chiffre inférieur à 50 indique une contraction de l'activité, tandis qu'un chiffre supérieur à 50 indique une expansion.

L'indice PMI du secteur manufacturier a en revanche progressé à 52,8 en avril, contre 50,0 en mars, alors que les analystes tablaient sur 49,5.

Les carnets de commandes des usines ont augmenté pour la première fois en près de quatre ans, les clients ayant anticipé leurs achats en prévision de pénuries et de hausses de prix.

L'indice PMI composite, qui englobe les secteurs des services et de l'industrie manufacturière, a pour sa part reculé à 47,6 ce mois-ci, contre 48,8 en mars, alors que les analystes s'attendaient à 48,6.

S&P Global souligne que les pressions inflationnistes résultant de la guerre opposant les États-Unis et Israël à l'Iran affectent l'activité des entreprises.

"Sans surprise, l'inflation dans le secteur manufacturier s'est encore accentuée en avril, en raison de la hausse des coûts de diverses matières premières, de l'augmentation des frais de transport et des goulets d'étranglement dans l'approvisionnement qui ont fait grimper les prix", déclare Joe Hayes, économiste chez S&P Global Market Intelligence.

"Les entreprises de services ressentent également la pression exercée par la hausse des coûts de transport", ajoute-t-il.

(Sudip Kar-Gupta, version française Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)