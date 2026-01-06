 Aller au contenu principal
France/PMI-Décélération du secteur des services en décembre
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 10:08

L'activité dans le secteur privé des services en France a décéléré en décembre avec un niveau des nouvelles commandes et de l'emploi pratiquement inchangé, montre l'enquête définitive PMI S&P Global et HCOB, publiée mardi.

Le PMI définitif des services s'est établi à 50,1 en décembre, contre 51,4 en novembre. En première estimation, il était donné en décembre à 50,2 points.

Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne un chiffre de 50,2 alors que la barre des 50 sépare croissance et contraction de l'activité.

Le PMI composite final, qui comprend à la fois le secteur des services et le secteur manufacturier, a également ralenti à 50,0 en décembre après 50,4 en novembre et une estimation flash à 50,1.

Selon Jonas Feldhusen, économiste chez Hamburg Commercial Bank (HCOB), les entreprises ont été affectées par l'incertitude politique persistante et la faiblesse de la demande en provenance des Etats-Unis.

"Le secteur privé français a terminé l'année en stagnation. L'année écoulée a été marquée par des incertitudes telles que les vents contraires extérieurs émanant de la politique américaine et du ralentissement économique allemand, mais surtout par les défis intérieurs liés à la fragilité de l'environnement politique français", a-t-il dit.

"Parallèlement au ralentissement de l'activité, les nouvelles commandes ont déçu, notamment les commandes à l'exportation, les intervenants évoquant une demande atone du marché américain", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Sudip Kar-Gupta, version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

