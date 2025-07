France: PMI composite toujours sous les 50 en juin information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 09:57









(CercleFinance.com) - À 49,2 en juin après 49,3 en mai, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale en France demeure sous les 50 du sans changement, mais continue de ne signaler qu'une légère contraction de l'activité du secteur privé en fin de deuxième trimestre.



Cette tendance globale a reflété un retour à la baisse de la production dans le secteur manufacturier, conjugué à un ralentissement de la contraction de l'activité dans le secteur des services (dont l'indice est passé de 48,9 en mai à 49,6 en juin).



'Parallèlement, bien que les reculs de l'activité et de la demande se soient poursuivis, la confiance des entreprises du secteur privé français a nettement progressé en juin, atteignant son plus haut niveau depuis septembre 2024', pointe néanmoins l'enquête.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.