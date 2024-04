Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client France: PMI composite au plus haut depuis mai 2023 information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 09:27









(CercleFinance.com) - Se redressant de 48,3 en mars à 49,9 en estimation flash pour avril, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale en France affiche son plus haut niveau depuis mai 2023 et retrouve quasiment la barre de 50 qui sépare la contraction de la croissance.



L'indice signale ainsi une stabilisation de l'activité dans le secteur privé français en début de deuxième trimestre, la reprise de l'activité dans le secteur des services compensant la contraction enregistrée dans le secteur manufacturier.



'Cette reprise a principalement reposé sur une amélioration de la demande, laquelle s'est également traduite par un ralentissement de la baisse du volume des affaires en attente', explique Norman Liebke, économiste à la Hamburg Commercial Bank.





