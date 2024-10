Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client France: PMI composite au plus bas de l'année information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - En repli à 47,3 ce mois-ci après 48,6 en septembre, l'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale en France s'est établi sous la barre du 50 du sans changement pour un deuxième mois consécutif en octobre.



L'indice signale ainsi une nouvelle détérioration de la conjoncture du secteur privé de la deuxième économie de la zone euro, et ressort à son plus faible niveau depuis le début de 2024, ce que les entreprises attribuent principalement à la faiblesse de la demande.



C'est le secteur manufacturier qui a enregistré la plus forte contraction en octobre, l'activité et le volume des nouvelles commandes ayant reculé à un rythme nettement plus soutenu chez les fabricants que chez les prestataires de services.





