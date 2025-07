France: PMI composite à un plus haut de 11 mois en juillet information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 09:25









(Zonebourse.com) - À 49,6 contre 49,2 en juin, l'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale en France a affiché son plus haut niveau depuis onze mois en juillet, s'étant très nettement rapproché du seuil d'expansion.



Il signale ainsi une quasi-stabilisation de l'activité globale après dix mois consécutifs de repli. Selon les données sectorielles, la contraction de l'activité a marqué le pas tant dans l'industrie manufacturière que dans le secteur des services.



Le redressement de l'indice masque toutefois une dégradation de la demande : la contraction du volume global des nouvelles affaires s'est accélérée au cours du mois, son rythme ayant atteint un sommet de trois mois.



Parmi les principaux résultats de l'enquête préliminaire de juillet, on peut également souligner le fort repli des perspectives d'activité à douze mois, la confiance ayant chuté à son plus faible niveau depuis novembre 2024.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.