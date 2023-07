Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: PMI composite à un plus bas de 32 mois information fournie par Cercle Finance • 24/07/2023 à 09:32









(CercleFinance.com) - L'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale en France s'est replié à 46,6 en juillet (contre 47,2 en juin), un plus bas de 32 mois, reflétant ainsi le plus fort repli de l'activité dans le secteur privé depuis novembre 2020.



Le repli de l'activité amorcé le mois précédent s'est ainsi poursuivi, tendance reflétant une nouvelle baisse de la demande, qui s'est à son tour traduite par une nouvelle réduction des affaires en cours dans les entreprises.



Parallèlement, la croissance de l'emploi a affiché son plus faible niveau depuis le début de l'année, ce malgré le premier regain de la confiance observé depuis mars. Les données de l'enquête signalent également un nouvel affaiblissement des tensions inflationnistes.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.