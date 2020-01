Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Orange choisit Nokia et Ericsson plutôt que Huawei pour déployer la 5G Reuters • 31/01/2020 à 11:08









(Actualisé avec contexte) PARIS, 31 janvier (Reuters) - Orange ORAN.PA a annoncé vendredi avoir sélectionné les groupes européens Nokia NOKIA.HE et Ericsson ERICb.ST en tant qu'équipementiers pour le déploiement d'un réseau mobile de cinquième génération (5G) en France métropolitaine. "Nokia et Ericsson, partenaires industriels de longue date du groupe Orange, fourniront un ensemble de produits et services permettant le déploiement du réseau 5G sur l'ensemble du territoire. L'accord inclut les antennes ainsi que des services professionnels associés", précise l'opérateur dans un communiqué. Nokia couvrira les zones Ouest et Sud-Est de la France, Ericsson prenant en charge l'Ile-de-France, le Nord-Est et le Sud-Ouest, ajoute Orange. Le déploiement de la 5G est devenu un enjeu géopolitique international, les Etats-Unis poussant leurs alliés à exclure de ce marché le géant chinois Huawei HWT.UL , qu'ils accusent d'espionnage pour le compte de Pékin. Stéphane Richard, le PDG d'Orange, s'est à plusieurs reprises prononcé contre l'exclusion de l'équipementier chinois du déploiement de la 5G en Europe et a réclamé que des règles claires soient édictées au niveau européen. La Commission européenne a depuis publié une série de directives autorisant les pays membres à exclure les équipementiers qu'ils jugeraient à "haut risque", sans nommer Huawei. En Allemagne, où le sujet divise au sein même du gouvernement allemand, Angela Merkel a préconisé d'attendre le sommet européen de mars prochain pour prendre une décision. En Grande-Bretagne, le gouvernement de Boris Johnson a annoncé dès mardi qu'il autoriserait Huawei à jouer un rôle limité dans le déploiement de la 5G. (Jean-Stéphane Brosse et Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

