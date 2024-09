Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client France: nouvelle détérioration du privé en septembre (PMI) information fournie par Cercle Finance • 23/09/2024 à 09:36









(CercleFinance.com) - L'activité dans le secteur des services en France s'est de nouveau contractée en septembre, sous l'effet de la fin des Jeux olympiques, montrent les résultats préliminaires des enquêtes auprès des directeurs d'achat publiées ce lundi par HCOB et S&P.



L'indice PMI 'flash' mesurant le secteur tertiaire est tombé à un plus bas de six mois ce mois-ci, à 48,3 contre 55 en août, revenant sous la barre des 50 points séparant croissance et contraction de l'activité.



L'indice PMI pour l'industrie manufacturière dans l'Hexagone s'est quant à lui légèrement redressé à 44 en septembre, après 43,9 en août.



L'indice composite - qui intègre à la fois les services et le secteur manufacturier - a néanmoins fléchi à 47,4 contre 53,1 en août, soit un plus bas de huit mois.



Cette nouvelle détérioration de la conjoncture du secteur privé français s'explique principalement par la fin des Jeux olympiques de Paris, expliquent les équipes de HCOB.



'La forte croissance économique française observée au mois d'août a malheureusement été de courte durée', commente Tariq Kamal Chaudhry, économiste à la Hamburg Commercial Bank.



'Le sursaut enregistré en août n'était qu'un phénomène éphémère lié aux Jeux olympiques et a déjà pris fin', réagit l'analyste.



Si les perspectives d'activité à douze mois se sont améliorées en septembre, favorisant une reprise de l'emploi, la France rejoint ainsi le groupe des pays de la zone euro confrontés à 'd'importants problèmes de croissance', selon Tariq Kamal Chaudhry.





