France: nouvelle baisse des immatriculations en mars (CCFA) information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 14:06









(CercleFinance.com) - Les immatriculations de voitures neuves ont baissé pour le troisième mois consécutif en mars, reflétant un climat économique maussade qui conduit les automobilistes à différer leurs achats.



Il s'est immatriculé le mois dernier 153.842 véhicules dans l'Hexagone, soit une baisse de 14,5% par rapport aux 180.024 de mars 2024, selon des chiffres publiés par le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA).



En février, les immatriculations avaient déjà baissé de 0,7%, suite à un repli de 6,2% en janvier.



Signe de la crise que traverse actuellement Tesla, le groupe américain a vu ses immatriculations chuter de plus de 36% le mois dernier à 3793 unités. Sur les trois premiers mois de l'année, elles s'inscrivent en baisse de 41%.



Au total, le groupe Stellantis a reculé de 17% en mars, le groupe Volkswagen de 4,8% et le groupe Renault a baissé de seulement 1%, à la faveur de la bonne résistance de sa marque 'low cost' Dacia (-3,7%) et de l'envolée des ventes d'Alpine (+111% à 522 unités).





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.