France: nette remontée du PMI manufacturier en mars information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 09:58









(CercleFinance.com) - À 48,5, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s'est redressé en mars par rapport à février (45,8) et n'indique qu'une contraction modérée du secteur, la plus faible de l'actuelle période de repli amorcée il y a 26 mois.



Les résultats de l'enquête indiquent des reculs nettement plus faibles des nouvelles commandes et de la production en fin de premier trimestre, les taux de contraction de ces deux variables ayant chuté à des creux de presque trois ans.



Le ralentissement de la contraction de l'industrie manufacturière française se reflète également dans l'activité achats, les nouvelles commandes et l'emploi, dont les baisses se sont atténuées. Parallèlement, la confiance s'est renforcée pour afficher un sommet de neuf mois.





