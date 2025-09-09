 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 752,48
+0,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

France : Mistral AI lève 1,7 milliard d'euros, ASML devient son principal actionnaire
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 08:46

Illustration du logo d'ASML

Illustration du logo d'ASML

Mistral AI a annoncé mardi avoir levé 1,7 milliard d'euros dans une levée de fonds menée par le fournisseur d'équipements pour la fabrication de puces ASML, confirmant une information rapportée par Reuters dimanche.

Le groupe néerlandais a investi 1,3 milliard d'euros dans le champion français de l'intelligence artificielle, devenant son principal actionnaire avec une prise de participation de 11%.

DST Global, Andreessen Horowitz, Bpifrance, General Catalyst, Index Ventures, Lightspeed et NVIDIA, investisseurs existants de Mistral AI, ont également pris part à la levée de fonds, selon un communiqué de la start-up française.

Cette levée de fonds porte la valorisation de Mistral AI à 11,7 milliards d'euros, selon le communiqué.

ASML a également annoncé un partenariat stratégique avec Mistral AI pour utiliser ses modèles d'intelligence artificielle dans l'ensemble de son portefeuille de produits ainsi que l'obtention d'un siège au comité stratégique de Mistral, selon un communiqué du groupe néerlandais.

(Rédigé par Zhifan Liu et Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ASML HLDG
676,6000 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank