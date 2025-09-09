France : Mistral AI lève 1,7 milliard d'euros, ASML devient son principal actionnaire

Illustration du logo d'ASML

Mistral AI a annoncé mardi avoir levé 1,7 milliard d'euros dans une levée de fonds menée par le fournisseur d'équipements pour la fabrication de puces ASML, confirmant une information rapportée par Reuters dimanche.

Le groupe néerlandais a investi 1,3 milliard d'euros dans le champion français de l'intelligence artificielle, devenant son principal actionnaire avec une prise de participation de 11%.

DST Global, Andreessen Horowitz, Bpifrance, General Catalyst, Index Ventures, Lightspeed et NVIDIA, investisseurs existants de Mistral AI, ont également pris part à la levée de fonds, selon un communiqué de la start-up française.

Cette levée de fonds porte la valorisation de Mistral AI à 11,7 milliards d'euros, selon le communiqué.

ASML a également annoncé un partenariat stratégique avec Mistral AI pour utiliser ses modèles d'intelligence artificielle dans l'ensemble de son portefeuille de produits ainsi que l'obtention d'un siège au comité stratégique de Mistral, selon un communiqué du groupe néerlandais.

