France-Les tarifs de l'électricité augmentent de 1,54% en août

(Actualisé avec rappel de la hausse des tarifs du gaz au 1er août) PARIS, 31 juillet (Reuters) - Les tarifs règlementés de l'électricité augmenteront de 1,54% TTC en moyenne le 1er août 2020, annonce vendredi le ministère de la Transition écologique dans un communiqué. Cette hausse est conforme aux recommandations de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), autorité administrative indépendante qui détermine ces tarifs en fonction notamment de l'évolution des coûts de transport et distribution. Les tarifs réglementés du gaz, que peuvent pratiquer Engie ENGIE.PA et des régies locales de distribution (RLD), augmentent pour leur part de 1,3% au 1er août, comme l'avait annoncé la CRE dans un avis du 23 juillet. (Bureau de Paris)

Valeurs associées EDF Euronext Paris -5.42% ENGIE Euronext Paris +4.01%