France : les prix à la consommation en hausse de 0,2% sur un mois

(AOF) - En décembre 2024, l’indice des prix à la consommation augmente de 0,2 % sur un mois, après ‑0,1 % en novembre, précise l'Insee ce mercredi. Cette hausse des prix s’explique par le rebond saisonnier des prix des transports aériens (+16,7 % après ‑11,4 %) qui entraîne à la hausse les prix des services (+0,5 % après ‑0,3 %). Les prix de l’énergie augmentent aussi sur un mois (+0,7 % après +0,2 %), notamment ceux du gaz (+1,5 % après ‑0,5 %) et des produits pétroliers (+1,0 % après +0,5 %).

Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 1,3 % en décembre 2024, comme en novembre. Cette stabilité de l'inflation s'explique par le rebond sur un an des prix de l'énergie (+1,2 % après ‑0,7 %) qui est compensé par le ralentissement des prix des services (+2,2 % après +2,3 %), la stabilisation de ceux de l'alimentation (après +0,2 %) et par la baisse légèrement plus importante des prix des produits manufacturés (‑0,4 % après ‑0,3 %). Les prix du tabac augmentent sur un an au même rythme qu'en novembre (+8,7 %).