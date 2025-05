France : les prix à la consommation augmentent de 0,6% sur un mois en avril

(AOF) - En avril 2025, l’indice des prix à la consommation (IPC) augmente de 0,6% sur un mois, après +0,2% en mars. Cette hausse des prix s’explique principalement par l’augmentation des prix des services (+1,1% après une stabilité), tirés par le fort rebond de ceux des services de transport (+10,2% après ‑2,8%), et une nouvelle hausse des prix des "autres services" (+0,7% après +0,3%).

Les prix de l'alimentation augmentent de nouveau sur un mois (+0,7% après +0,3%), ceux des produits manufacturés marquent le pas (+0,1% après +1,1%), et ceux de l'énergie baissent pour le troisième mois consécutif (‑1,6% après ‑1,5%).

Corrigés des variations saisonnières, les prix à la consommation augmentent de 0,3% en avril 2025, après ‑0,2% en mars.

Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 0,8% en avril 2025, comme en mars et en février. La baisse de prix de l'énergie (‑7,8% après ‑6,6%) est compensée par la hausse des prix des services (+2,4% après +2,3%) et de l'alimentation (+1,2% après +0,6%). Les prix des produits manufacturés évoluent au même rythme qu'en mars (‑0,2%), comme ceux du tabac (+4,1%).

L'inflation sous-jacente sur un an s'établit à +1,3 % en avril 2025, comme en mars et en février.

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) augmente de 0,7% sur un mois, après +0,2% en mars. Sur un an, il augmente de 0,9%, comme en mars et en février.