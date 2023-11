France : les perspectives du secteur manufacturier se sont fortement détériorées

(AOF) - L’activité dans le manufacturier est au plus bas depuis mai 2020 en octobre en France, a confirmé S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour ce secteur est ressorti à 42,8 à comparer avec une précédente estimation et un consensus de 42,6 et 44,2 en septembre. Un indice inférieur à 50 signale une contraction du secteur et un indice supérieur à 50, une expansion. La contraction s'est donc accentuée.

Selon S&P Global, ce repli du PMI a résulté d'une très forte accélération de la contraction des nouvelles commandes, les ventes des fabricants ayant reculé à un rythme jusque-là inégalé en dehors de la pandémie de Covid-19 et de la crise financière mondiale de 2008-2009.

Il fait également remarquer que les fabricants s'étant de nouveau tournés vers le traitement des commandes en cours pour maintenir autant que possible leurs niveaux d'activité, les arriérés de production ont fortement diminué en octobre. En conséquence, les entreprises ont continué de réduire leurs effectifs, l'emploi ayant enregistré son plus fort recul depuis mai 2020.

"La conjoncture s'annonce ainsi difficile dans les prochains mois pour l'industrie manufacturière française", prévient Norman Liebke, économiste à la Hamburg Commercial Bank. "Les perspectives d'activité se sont en effet fortement détériorées, le pessimisme des fabricants, lié à la dégradation de la demande, ayant atteint (abstraction faite des mois de crise sanitaire) un sommet historique en octobre. Compte tenu de la forte hausse des taux d'intérêt, et des effets décalés de l'augmentation des taux sur l'économie, le pessimisme des entreprises risque en outre de s'accentuer au cours des prochains mois".