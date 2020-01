Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Les importations de GNL ont bondi de 87% en 2019 Reuters • 24/01/2020 à 13:59









PARIS, 24 janvier (Reuters) - Les importations françaises de gaz naturel liquéfié (GNL) ont bondi de 87% à 219 térawatts/heure (TWh) en 2019, atteignant leur plus haut niveau de ces dix dernières années en raison d'une offre abondante, a annoncé vendredi le gestionnaire du réseau de transport GRTgaz. Ce retour massif du GNL en France, de même qu'en Europe, s'explique par le démarrage de nombreuses unités de production survenues au cours des trois dernières années - en Australie, aux Etats-Unis et en Russie notamment -, ainsi que par une demande asiatique modérée en 2019. GRTgaz, filiale à 75% d'Engie ENGIE.PA , a indiqué à l'occasion d'une conférence de presse que 2019 était en conséquence une année "record" pour les transits de gaz de la France vers les pays adjacents avec 115 TWh exportés (contre 67 TWh en 2018) et une augmentation de 75% des flux en sortie vers l'Espagne et la Suisse par rapport à 2018. "Cette configuration inédite des flux a favorisé la diversification des sources de gaz en Europe de l'Ouest et la compétitivité du prix du gaz sur le marché de gros en France, dont bénéficient désormais tous les clients, au Nord comme au Sud", a souligné la société dans un communiqué. Le GNL importé l'an dernier en Europe de l'Ouest provenait à en particulier du Qatar (à 21%), de Russie (20%), des Etats-Unis (15%), du Nigeria (15%) et d'Algérie (11%). La consommation française sur le réseau de GRTgaz s'est en outre établie à 451 TWh en 2019, enregistrant une hausse brute de 2% par rapport à 2018. Cette hausse s'explique principalement par la forte sollicitation des 13 sites français de production d'électricité à partir de gaz dans un contexte de baisse du nucléaire et de l'hydroélectricité. (Benjamin Mallet, édité par Bertrand Boucey)

