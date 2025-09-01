 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
France-Les immatriculations de voitures neuves en hausse de 2,18% en août-PFA
information fournie par Reuters 01/09/2025 à 01:15

Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté en août de 2,18% en rythme annuel, selon les données communiquées lundi par la Plateforme automobile (PFA).

Il s'est immatriculé 87.850 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier, a rapporté le PFA. Le mois d'août a compté 20 jours ouvrables cette année, contre 21 jours l'an dernier.

Sur les huit premiers mois de l'année, le marché a enregistré une baisse de 7,14% sur un an, avec 1.046.432 immatriculations, montrent les données.

Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis

STLA.MI , qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont progressé le mois dernier de 1,74% par rapport à un an plus tôt.

Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine)

RENA.PA a vu quant à lui ses immatriculations en France augmenter de 2,28% en rythme annuel en août.

Pour sa part, le constructeur américain Tesla TSLA.O a vu ses ventes chuter de 47,25% sur un an le mois dernier.

(Rédigé par Jean Terzian)

Véhicules électriques

