France-Les enchères pour la 5G auront lieu entre le 20 et le 30 septembre - Arcep

PARIS, 11 juin (Reuters) - Les enchères pour l'attribution des fréquences de téléphonie mobile de cinquième génération (5G) en France, décalées pour cause de coronavirus, auront lieu entre le 20 et 30 septembre, à une date qui reste à fixer, a déclaré jeudi le président de l'Arcep, l'autorité de régulation des télécoms. Bouygues Telecom BOUY.PA , Orange ORAN.PA , Free (Iliad ILD.PA ) et SFR (Altice ATCA.AS ) ont déjà obtenu chacun un bloc de 50 mégahertz (MHz) au prix unitaire de 350 millions d'euros dans le cadre de la première partie du processus d'attribution. La deuxième partie du processus, dans le cadre d'enchères, doit permettre d'attribuer le solde des fréquences disponibles, soit 11 blocs de 10 MHz. Le gouvernement a décidé que ce total de fréquences ne doit pas être cédé en dessous de 2,17 milliards d'euros. Chacun des 11 blocs restants sera donc mis aux enchères au prix plancher de 70 millions d'euros. Bouygues avait souhaité que ces enchères soient reportées à la fin 2020 ou début 2021 en raison des incertitudes induites par la crise sanitaire liée au coronavirus. Lors d'une conférence de presse, le président de l'Arcep, Sébastien Soriano, a dit avoir pris en compte ces inquiétudes en levant l'obligation initiale pour tous les opérateurs de couvrir au moins deux villes avec la 5G d'ici la fin 2020. "Les quatre opérateurs gardent l'entière liberté commerciale de ne pas lancer la 5G dans les prochains mois", a souligné Sébastien Soriano. "Le lancement de la 5G est une liberté des opérateurs." (Mathieu Rosemain, Jean-Stéphane Brosse, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam -7.64% BOUYGUES Euronext Paris -6.49% ILIAD Euronext Paris -1.28% ORANGE Euronext Paris -4.46%