France : les élections législatives anticipées ont pesé sur l'activité

(AOF) - Le secteur privé français a enregistré une nouvelle contraction en juin, a indiqué S&P Global. La plus forte diminution des nouvelles affaires depuis janvier enregistrée sur la même période a pesé sur les niveaux d’activité. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 48,8 en juin selon une nouvelle estimation contre un consensus de 48,2 et 48,9 en mai. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 49,3 à 49,6 entre mai et juin. Il était attendu à 48,8.

Si le taux d'inflation des prix payés a aussi fléchi et affiché un creux de trois ans, il est toutefois demeuré élevé, et supérieur à la moyenne de long terme enregistrée avant le début de la pandémie.

"Certaines entreprises interrogées ont attribué la détérioration de la conjoncture du secteur au manque de visibilité créé par l'annonce des élections, ce que semble par ailleurs confirmer le recul soudain des nouvelles affaires au cours du mois", a commenté Norman Liebke, économiste à la Hamburg Commercial Bank. Les perspectives d'activité à douze mois des prestataires de services se sont repliées à un plus bas de cinq mois et ont affiché un niveau nettement inférieur à leur moyenne de long terme.