France-Les députés de la majorité annoncent la réécriture de l'article 24

PARIS, 30 novembre (Reuters) - Les présidents des groupes parlementaires de la majorité à l'Assemblée nationale ont annoncé lundi la réécriture complète de l'article 24 de la proposition de loi sur la "sécurité globale", contre lequel des dizaines de milliers de personnes ont manifesté samedi en France au nom de la liberté d'informer. "Nous allons proposer une nouvelle écriture complète de l'article 24. (...) Cette nouvelle rédaction sera conduite dans le cadre d'un travail collectif aux trois groupes parlementaires de la majorité", a déclaré Christophe Castaner, chef du groupe LaRem à l'Assemblée nationale, entouré de ses homologues du Modem, Patrick Mignola et du groupe Agir, Olivier Becht. L'article 24, qui interdit la diffusion d'images des membres des forces de l'ordre dans l'intention de nuire à leur intégrité "physique ou psychique", est vigoureusement dénoncé depuis la mi-novembre par les syndicats de journalistes et les groupes de défense des droits de l'homme qui y voient une grave atteinte à la liberté de la presse. (Jean-Philippe Lefief, Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

