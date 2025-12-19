France : les créations d'entreprises repartent à la hausse en novembre

(AOF) - En novembre 2025, le nombre total de créations d’entreprises, tous types d’entreprises confondus et en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables, rebondit (+0,4 % après -1,1 % en octobre), précise l'Insee ce vendredi. Les immatriculations de micro-entrepreneurs reprennent (+1,5 % après -2,5 %), les créations d’entreprises individuelles classiques sont quasi stables (-0,1 % après -2,7 %) et les créations de sociétés se replient (-2,0 % après +2,9 %). E
