 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 139,88
+0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

France-Légère baisse de la production industrielle en octobre
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 08:45

La production industrielle de la France a enregistré une légère baisse de 0,1% en octobre, en ligne avec les attentes, montrent les données publiées vendredi par l'Insee.

Les analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une baisse de 0,1% d'un mois sur l'autre en septembre.

"La production se replie dans la fabrication de biens d’équipement électriques, électroniques et informatiques (-2,2% après +1,1%)", précise l'Insee dans un communiqué, "en particulier dans la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques (-3,5% après -3,2%)".

En septembre, la production industrielle était en hausse de 0,9% (révisé de +0,8%), selon les données.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank