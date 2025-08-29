France: léger ralentissement de l'inflation en août information fournie par Cercle Finance • 29/08/2025 à 09:10









(Zonebourse.com) - Sur un an, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois, les prix à la consommation augmenteraient de 0,9% en août 2025, un taux annuel en légère baisse par rapport à celui de 1% observé en juillet.



Cette légère baisse s'expliquerait par le ralentissement des prix des services, notamment ceux des transports. À l'inverse, les prix de l'énergie diminueraient à un rythme moins soutenu qu'au mois précédent, tirés par ceux des produits pétroliers.



Sur un mois, les prix à la consommation en France augmenteraient de 0,4% en août. En données harmonisées, l'indice des prix à la consommation augmenterait de 0,8% sur un an (après +0,9% en juillet) et de 0,5% sur un mois.





