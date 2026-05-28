France-Le Wegovy et le Mounjaro bientôt remboursés, Novo Nordisk salue la "maturité" du système de soins

L'entreprise pharmaceutique danoise Novo Nordisk NOVOb.CO , fabricant de l'antidiabétique coupe-faim sémaglutide (Ozempic, Wegovy), a salué jeudi la "maturité" de la France, qui va devenir le premier pays de l'Union européenne à rembourser deux médicaments anti-obésité.

La ministre française de la Santé, Stéphanie Rist, a annoncé jeudi matin sur TF1 que le traitement des personnes "avec une obésité sévère" soignées avec le Wegovy de Novo Nordisk ou le Mounjaro de son concurrent américain Eli Lilly LLY.N serait remboursé à partir de la mi-juin par la Sécurité sociale, pour un coût annuel de 100 millions d'euros.

"Nous sommes le premier pays de l'Union européenne qui accède au remboursement dans le droit commun, de façon pérenne", a-t-elle souligné.

Le traitement sera remboursé à hauteur de 65%, les mutuelles acquittant ou non le reste à charge, mais "pour la très grande majorité" des patients qui "ont des comorbidités, comme la tension ou le diabète", il sera remboursé à 100%, a-t-elle indiqué.

Dans le détail, seront éligibles "les personnes avec une obésité sévère, avec un indice de masse corporelle à plus de 35 avec des comorbidités, ou plus de 40. Ce sont les personnes susceptibles d'avoir une chirurgie, d'être opérées de cette obésité, et qui pourront avoir ces médicaments si le médecin juge qu'il faut les prescrire."

Jusqu'à un million de personnes pourront être concernées.

Le Wegovy et le Mounjaro sont disponibles en France sur ordonnance depuis fin 2024.

Un traitement à base de Wegovy coûte entre 250 et 400 euros par mois en France. Avec la mesure du gouvernement français, ce médicament coûtera dorénavant "146,91 euros par mois sur les trois premiers dosages", a précisé jeudi sur franceinfo le directeur général de Novo Nordisk France, Etienne Tichit.

Le laboratoire danois dispose d'un site de production en France, à Chartres (Eure-et-Loir).

Selon Etienne Tichit, l'obésité coûte "12,7 milliards d'euros" à la Sécurité sociale, auxquels "on ajoute neuf milliards pour le non-accès à l'emploi".

"La France est le premier pays de l'UE à rembourser des traitements contre l'obésité. Cela démontre la clairvoyance et la maturité du système français, de même que son engagement à fournir les ressources nécessaires à la lutte contre cette maladie chronique", a réagi le président et PDG de Novo Nordisk, Mike Doustdar, dans une déclaration transmise par courriel à Reuters.

(Reportage Mathias de Rozario et Stine Jacobsen; version française Sophie Louet, édité par Benoit Van Overstraeten)