France : le taux de chômage stable à 7,5 % au deuxième trimestre
information fournie par AOF 08/08/2025 à 08:35

(AOF) - Selon des données de l’Insee, le taux de chômage français, au sens du Bureau International du Travail, est resté stable à 7,5 % au deuxième trimestre. Sur la période, il a augmenté de 29 000 unités, pour un total de 2,4 millions de personnes. Parallèlement, les données du premier trimestre ont été légèrement revues à la hausse avec un taux de chômage qui a augmenté de 0,1 point, à 7,5 %. Dans le détail, le taux de chômage des 15-24 ans a reculé de 0,2 point, à 19 %, tandis que celui des 25-49 ans a progressé de 0,2 point, à 6,9 %. Enfin, pour les 50 et plus, il est resté stable à 4,8 %.

