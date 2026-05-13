France-Le taux de chômage augmente à 8,1% au T1, au plus haut depuis 2021

(Actualisé avec précisions, contexte et déclaration de François Villeroy de Galhau)

Le taux de chômage a augmenté au premier trimestre en France pour atteindre son plus haut niveau depuis le premier trimestre de 2021, selon les données publiées mercredi par l'Insee.

Le taux de chômage calculé selon les normes du Bureau international du travail (BIT) s'est établi à 8,1% de la population active (hors Mayotte) au premier trimestre après 7,9% au trimestre précédent, précise l'Insee dans un communiqué.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une baisse du taux de chômage d'un trimestre sur l'autre, à 7,8%.

Sur les trois premiers mois de l'année, le taux de chômage des 15-24 ans se replie de 0,4 point, à 21,1% mais il augmente de 0,4 point parmi les 25-49 ans, à 7,3% et est quasi stable pour les 50 ans et plus (+0,1 point, à 5,2%), détaille l'Insee.

Sur un an, le taux de chômage augmente pour toutes les tranches d'âge.

Fin mars, l'Insee avait abaissé sa prévision de croissance de l'économie française pour les premier et deuxième trimestres, à +0,2% contre +0,3% attendu précédemment.

Le produit intérieur brut (PIB) est finalement ressorti stable au premier trimestre, selon des données préliminaires publiées fin avril.

La hausse du taux de chômage en France "reflète ce ralentissement", a déclaré mercredi sur franceinfo le gouverneur de la Banque de France (BdF), François Villeroy de Galhau, qui quittera prochainement ses fonctions.

Dans sa dernière note de conjoncture mensuelle, publiée mardi, la BdF a renoncé à établir une prévision de croissance pour le deuxième trimestre, citant l'incertitude élevée entourant les effets de la guerre au Moyen-Orient sur l'activité économique.

"Dans le précédent ralentissement de l'économie française, après 2012, le taux de chômage était supérieur à 10%. Il ne faut pas oublier, là on est autour de 8", a toutefois rappelé François Villeroy de Galhau.

Le taux de chômage en France avait atteint à la mi-2015 un pic de 10,5%.

(Rédigé par Etienne Breban et Blandine Hénault, avec la contribution de Nicolas Delame, édité par Benoit Van Overstraeten)