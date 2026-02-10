France-Le taux de chômage augmente à 7,9% au T4

Le taux de chômage a légèrement augmenté au quatrième trimestre en France (hors Mayotte), selon les données publiées mardi par l'Insee.

Le taux de chômage calculé selon les normes du Bureau international du travail (BIT) s'est établi à 7,9% au quatrième trimestre après 7,7% au trimestre précédent, indique l'Insee dans un communiqué.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une stabilité du taux de chômage d'un trimestre sur l'autre, à 7,7%.

"Il est à son plus haut niveau depuis le troisième trimestre 2021 mais demeure nettement au-dessous de son pic de mi-2015 (de -2,6 points)", indique l'Insee dans un communiqué.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)