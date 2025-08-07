France : le solde commercial se détériore au deuxième trimestre

(AOF) - Au deuxième trimestre 2025, le solde commercial FAB/FAB de la France se détériore de 2,8 milliards d’euros par rapport au premier trimestre 2025 et atteint -22,9 milliards d’euros. Le solde des matériels de transport habituellement excédentaire est à l’équilibre ce trimestre après un net repli. Le solde agricole s’améliore mais demeure déficitaire pour le quatrième trimestre consécutif. La nette détérioration du solde avec l'Asie, l'Union européenne, l'Amérique et l'Afrique n'est pas compensée par l'amélioration du solde avec le Proche et Moyen-Orient.

Les importations diminuent légèrement (-0,4%) au deuxième trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent et atteignent 171,7 milliards d'euros. Leur repli s'explique par le reflux des prix de l'énergie qui fait plus que compenser la hausse des importations de matériels de transport et de produits pharmaceutiques.

Les exportations diminuent de 2,3% au second trimestre 2025 et atteignent 148,8 milliards d'euros. Cette baisse est due à la chute des prix de l'énergie et des exportations d'électricité en valeur, ainsi qu'à un repli des exportations de produits aéronautiques et de navires et bateaux.

Depuis l'entrée en vigueur des droits de douane additionnels provisoires aux États-Unis début avril, les exportations de la France vers les États-Unis diminuent légèrement en glissement annuel, moins que celles de ses principaux partenaires européens.

La hausse des importations originaires de la Chine, d'Asie du sud-est, du Mexique et du Canada pose la question d'un possible report vers la France et l'Union européenne d'une partie des exportations de ces pays.