France-Le Snes-FSU appelle au report de l'oral de français du bac

PARIS, 6 avril (Reuters) - Le Snes-FSU, syndicat majoritaire chez les enseignants du secondaire, a appelé lundi au report de de l'oral de français, épreuve anticipée de baccalauréat pour les élèves de première, invoquant des raisons "sanitaires" compte tenu de l'épidémie de coronavirus. "Le maintien d'un oral de français n'est pas raisonnable d'un point de vue sanitaire et pédagogique", a indiqué le syndicat sur son compte Twitter. "En ces temps de COVID19, la santé et la sécurité des élèves et des personnels sont les priorités." L'épidémie de coronavirus, qui a fait plus de 8.000 morts en France, a conduit le gouvernement à annoncer la semaine dernière que le baccalauréat serait uniquement validé en contrôle continu, à l'exception de l'oral de français qui se tiendra "dans la mesure du possible" fin juin début juillet . (Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

