France-Le Salon de l'agriculture n'accueillera aucun bovin en raison de la dermatose nodulaire

Aucun bovin ne sera présent lors de l'édition 2026 du Salon international de l'agriculture (SIA) en raison de l'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse en France qui suscite des craintes de contamination, ont déclaré mardi les organisateurs, une première dans l'histoire du salon qui se tient chaque année à Paris.

"Nous avons pris la décision hier soir qu'il n'y aura aucun bovin au Salon international de l'agriculture 2026", a déclaré aux journalistes le président du SIA, Jérôme Despey.

"C'est une décision historique qui nous laisse attristés", a-t-il ajouté. "C'est un coup dur".

La dermatose nodulaire contagieuse, une maladie virale qui n'est pas contagieuse pour l'homme et se transmet entre bovins ou par la piqûre d'une mouche ou d'un taon, a été détectée pour la première fois en France en juin dernier.

Plus de 100 foyers ont été détectés dans le pays, principalement près des Alpes et dans le Sud-Ouest.

Le ministère de l'Agriculture estime que la maladie est sous contrôle grâce à la vaccination. Néanmoins, certains agriculteurs veulent éviter de prendre des risques, tandis que d'autres souhaitent exprimer leur solidarité avec les agriculteurs touchés par la maladie, a déclaré Jérôme Despey.

La stratégie gouvernementale d'abattage systématique des bovins dès la détection d'un cas de dermatose nodulaire contagieuse a été vivement critiquée par certains agriculteurs, même si soutenue par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), premier syndicat agricole français.

La crise sanitaire a alimenté la colère agricole et provoqué de multiples blocages et manifestations d'agriculteurs à travers le pays.

Les 500 à 600 bovins habituellement présents au Salon de l'agriculture constituent une attraction majeure de cet événement qui attire chaque année environ 600.000 personnes.

La vache utilisée comme mascotte du salon sera remplacée par d'autres animaux, a déclaré Arnaud Lemoine.

(Rédigé par Sybille de La Hamaide ; version française Coralie Lamarque ; édité par Blandine Hénault)