France : le risque de récession s’éloigne

Les difficultés d'approvisionnement s'atténuant dans le bâtiment (20% des entreprises en mentionnent en mars, contre 24% en février). (© Fotolia)

La reprise de la demande mondiale devrait soutenir la croissance. Mais celle-ci restera inférieure à sa tendance d’avant-Covid.

Le spectre de la récession semble s’éloigner des grands pays de la zone euro. Alors que l’Allemagne a fait savoir, le 14 avril, que sa croissance devrait être légèrement positive au 1er trimestre, ce qui laisse augurer une hausse du PIB de 0,3% pour 2023, notre pays suit un scénario similaire.

Dans sa dernière enquête mensuelle de conjoncture, la Banque de France table désormais sur un chiffre de 0,2% pour les trois premiers mois de l’année (contre 0,1% en précédente estimation), compte tenu «des évolutions favorables des indices de production industrielle pour février et de production dans les services pour janvier».

Le mois dernier, elle avait déjà porté sa prévision annuelle de 0,3 à 0,6%, sur la base d’une inflation moins élevée qu'attendu et d’une augmentation plus forte de la demande mondiale. Ce qui est encore inférieur à ce que prévoit le FMI (+0,7%). Les difficultés d’approvisionnement continuent à se résorber dans le bâtiment et l’industrie, montre la dernière enquête de la Banque de France.

Et du côté de l’inflation, les prix des matières premières apparaissent stables en mars, tandis que ceux des produits finis marquent une décélération, sauf dans l’agro‑alimentaire.

Des fondamentaux fragiles

Sur le plan énergétique, l’économie française a finalement passé l’automne et l’hiver mieux qu’on ne le craignait, observe BNP Paribas. Par