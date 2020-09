Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Le protocole dans les écoles et crèches assoupli - Véran Reuters • 17/09/2020 à 17:51









PARIS, 17 septembre (Reuters) - Le protocole sanitaire mis en place en France dans les écoles et les crèches pour lutter contre la propagation du coronavirus va pouvoir être assoupli, a déclaré jeudi le ministre de la Santé Olivier Véran. "Les enfants, en primaire, en maternelle, en crèche, sont peu susceptibles de se contaminer entre eux et de contaminer les adultes autour d'eux", a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse consacrée à la gestion de l'épidémie, citant un nouveau rapport, à paraître jeudi soir, du Haut Conseil de la santé publique. "Lorsqu'un enfant est testé positif (...), il doit être isolé sept jours chez lui, mais les autres enfants de sa classe pourront normalement continuer à se rendre à l'école." (Nicolas Delame et Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

