France: le PMI manufacturier s'est redressé en février information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 10:10









(CercleFinance.com) - La contraction du secteur manufacturier français a ralenti au mois de février, avec un indice PMI qui s'est établi à un plus haut de neuf mois, montre une enquête publiée lundi par la banque allemande HCOB.



L'indice des acheteurs PMI HCOB, produit par S&P Global, est ressorti à 45,8 le mois dernier, contre 45 en janvier, indiquant le rythme de contraction le plus faible du secteur depuis neuf mois.



En s'établissant de nouveau sous la barre des 50 points témoignant d'une contraction de l'activité, l'indice signale malgré tout une dégradation de la conjoncture industrielle pour le 27ème mois consécutif.



L'enquête montre que les baisses de la production et des nouvelles commandes ont ralenti en février, que l'inflation des coûts a atteint un plus haut de six mois et que perspectives d'activité sont revenues à leur plus haut niveau depuis juin 2024.





