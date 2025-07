France: le PMI manufacturier s'enfonce en juin information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 10:02









(CercleFinance.com) - L'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s'est replié de 49,8 en mai à 48,1 en juin, signalant ainsi une nouvelle détérioration de la conjoncture du secteur, la plus forte depuis février dernier.



Ces mauvaises performances s'expliquent principalement par une forte diminution du volume global des nouvelles commandes, que les entreprises interrogées attribuent à un affaiblissement général de la demande, tant sur les marchés intérieurs qu'à l'étranger.



Le repli de la demande et la faiblesse de la conjoncture ont conduit les fabricants à réduire leur production, mais leur confiance quant à une croissance de leur activité au cours des douze prochains mois a affiché son plus haut niveau depuis février 2022.





