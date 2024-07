Le recul de l'activité globale reflète la baisse de la production dans le secteur manufacturier. Les données de l'enquête mettent en effet en évidence un repli de l'activité des fabricants français pour un vingt-sixième mois consécutif, la faiblesse des ventes et les reports de commandes de la part des clients ayant entraîné le plus fort taux de contraction depuis janvier.

Il affiche en outre son plus haut niveau depuis trois mois et, s'étant rapproché de la barre du 50 du sans changement, signale une quasi-stabilisation de l'activité globale en juillet.

(AOF) - L’indice PMI Flash HCOB de l’activité de services en France s’est redressé à 50,7 en juillet (48,8 en juin), un plus haut de 3 mois, a indiqué S&P Global. En outre, l’indice PMI Flash HCOB de la production manufacturière en France s’est replié à 44,1 en juillet (45,3 en juin), un plus bas de 6 mois. S'étant redressé de 48,2 en juin à 49,5 en juillet, l'indice PMI Flash composite HCOB de l'activité globale en France continue de signaler un repli de l'activité du secteur privé français, le taux de contraction n'étant toutefois que marginal. Le consensus s'élevait à 48,9.

France : le PMI composite s'est redressé plus que prévu en juillet

