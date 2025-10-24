France : le PMI composite s'enfonce sous les 50 en octobre
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 09:27
Il signale ainsi la plus forte baisse de l'activité du secteur privé français depuis huit mois, la contraction s'étant accélérée dans l'industrie manufacturière et les services, reflétant la diminution de la demande clients et la faible conjoncture économique en France.
La demande de biens et services a diminué tandis que les perspectives d'activité pour les douze prochains mois se sont affaiblies à leur plus bas niveau depuis juillet. La croissance de l'emploi s'est toutefois poursuivie, les entreprises ayant augmenté leurs effectifs.
A lire aussi
-
L'action Mersen dévisse vendredi matin à la Bourse de Paris, où le spécialiste des composants électriques et des matériaux avancés accuse la deuxième plus forte baisse de l'indice CAC Mid & Small au lendemain d'un avertissement sur ses résultats annuels. Vers
-
La championne de biathlon Julia Simon est arrivée vendredi matin au tribunal correctionnel d'Albertville (Savoie) où elle doit répondre de soupçons de fraude à la carte bancaire aux dépens de deux personnes. A un peu plus de trois mois des Jeux olympiques d'hiver ... Lire la suite
-
(AOF) - A l'occasion de la publication de son point d'activité pour troisième trimestre, Wendel a annoncé être entrée en négociations exclusives en vue d'acquérir une participation majoritaire dans Committed Advisors, une société de gestion globale spécialisée ... Lire la suite
-
Le volet recettes du projet de budget de l'Etat, examiné à partir de vendredi dans l'hémicycle de l'Assemblée, contient de nombreux points de friction entre forces politiques qui devraient nourrir d'intenses débats et des doutes sur la possibilité d'un compromis. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer