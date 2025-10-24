 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 204,56
-0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

France : le PMI composite s'enfonce sous les 50 en octobre
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 09:27

L'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale en France a fléchi pour un deuxième mois consécutif en octobre : en repli de 48,1 en septembre à 46,8, il s'est enfoncé davantage sous la barre du 50 du sans changement qui sépare la croissance de la contraction.

Il signale ainsi la plus forte baisse de l'activité du secteur privé français depuis huit mois, la contraction s'étant accélérée dans l'industrie manufacturière et les services, reflétant la diminution de la demande clients et la faible conjoncture économique en France.

La demande de biens et services a diminué tandis que les perspectives d'activité pour les douze prochains mois se sont affaiblies à leur plus bas niveau depuis juillet. La croissance de l'emploi s'est toutefois poursuivie, les entreprises ayant augmenté leurs effectifs.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank