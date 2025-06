France: le PMI composite s'enfonce sous les 50 en juin information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 09:27









(CercleFinance.com) - En repli de 49,3 en mai à 48,5 ce mois-ci, l'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale en France met en évidence une accélération de la baisse de l'activité du secteur privé français en juin, et le dixième recul mensuel consécutif de l'activité.



'Alors que la dégradation de la conjoncture du secteur privé enregistrée en avril et en mai s'expliquait par les faibles performances du secteur des services, celle observée en juin a principalement reposé sur une contraction du secteur manufacturier', précise S&P Global.



En effet, la production manufacturière a affiché son plus fort recul depuis février, ce que les fabricants expliquent par une détérioration de la demande, des stocks excédentaires chez les clients, des conditions difficiles sur les marchés et des reports de commandes.





