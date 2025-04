France: le PMI composite s'enfonce en zone de contraction information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 09:33









(CercleFinance.com) - S'étant replié de 48 en mars à 47,3 en avril, l'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale en France signale un renforcement de la contraction de l'activité du secteur privé français en début de deuxième trimestre.



Selon les données sous-jacentes de l'enquête, la baisse de l'activité globale s'explique par les faibles performances des services, la production manufacturière ayant par contre augmenté pour la première fois depuis mai 2022, bien qu'à un rythme marginal.



'Les données ne sont pas aussi catastrophiques qu'anticipé compte tenu de l'incertitude et des frictions affectant le commerce mondial et liées à la question des droits de douanes', commente Jonas Feldhusen, junior economist à la Hamburg Commercial Bank.



Ce dernier note cependant que la demande s'est fortement affaiblie et que l'indice des perspectives d'activité à douze mois s'est replié en dessous du seuil de croissance, 'tendance reflétant très clairement l'assombrissement des perspectives de commerce mondial'.





